وظيفة وراتب في هذه الدولة دون أن تقوم بأي مجهود ( الفرصة متاحة لليمنيين والجميع )

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عدن - ياسمين التهامي - تقوم الحكومة السويدية حاليا بتمويل مشروع لإنشاء محطة قطار في مدينة غوتنبرغ، ومن المتوقع أن توضع المحطة قيد الاستخدام في العام 2026، ولقد أطلق على هذا المشروع اسم “العمالة الأبدية”.

وأشارت التقارير إلى أن الحكومة السويدية ستوظف موظفا واحدا في هذه المحطة براتب يبلغ يصل إلى 2320 دولار يوميا، بالإضافة إلى حصول الموظف على كامل حقوقه كالراتب التقاعدي، وزيادة الأجر، والإجازات السنوية.





وستكون مهمة الموظف الضغط على الساعة الزمنية الموجودة في المحطة في الصباح الباكر، والتي ستنير مصابيح الفلوريسان، ومن ثم يعود في المساء إلى المحطة لإطفاء هذه المصابيح.

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وأشارت مسودة الإعلان عن الوظيفة الموجودة على الإنترنت أن للموظف سعيد الحظ الفرصة لمغادرة المحطة والقيام بما يحلو له بعد أن يقوم بتشغيل الساعة الزمنية، كما أن الشركة تضمن له البقاء في وظيفته مدى الحياة.

وأشارت التقارير إلا أن الحكومة السويدية لن تفتح باب التقدم إلى الوظيفة المريحة إلا في العام 2025.

يذكر أن راتب الموظف ستدفعه الحكومة السويدية من الجائزة التي تحصل عليها الفنانان اللذان قاما بتصميم المحطة، وتبرعا بها.