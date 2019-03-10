شكرا لقرائتكم خبر عن طارق عفاش يفرح جميع اليمنيين ويوجه اقوى ضربة للقيادي البارز ابو علي الحاكم ويلقنه درسا في فنون القتال لن ينساه اي حوثي طول حياته والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تمكن القائد طارق عفاش قائد حراس الثورة - الحرس الجمهوري - من توجيه اقوى ضربة للقيادي البارز ابو علي الحاكم ولقنه درسا قاسيا في فنون القتال العسكرية ، اذا تمكن طارق عفاش من تحويل هجوم الحوثي الى كارثة

لن ينساه اي حوثي طوال حياتهم.

وذكر مصدر عسكري ان الحوثيين لاذوا بالفرار تاركين خلفهم عدد من الجثت خلف معسكر الدفاع الساحلي إثر تصدي القوات المشتركة لهجوم حوثي بإتجاه شارع الخمسين والمدخل الشرقي للمدينة رافقه قصف مدفعي كثيف تسبب بإشتعال النيران في مجمع إخوان ثابت.

وكانت جماعة الحوثي قد شن هجوم رافقه قصف عنيف للمدافع بإتجاه شارع الخمسين والمدخل الشرقي للمدينة ، وحريق هائل يلتهم عدد من الهناجر في مجمع إخوان ثابت جراء تساقط القذائف على المصنع ،