شكرا لقرائتكم خبر عن كويتي طارد فتاة للتعرف عليها.. وعندما رفضته هذا ما فعله والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - طارد شاب كويتي بسيارته إحدى الفتيات على طريق الدائري الرابع حتى منطقة الشويخ، وقام بمضايقتها مرات عدة، مبديا رغبة في التعرف عليها وتبادل الأرقام.

وبحسب صحيفة ”الأنباء“ الكويتية، فإنه حين رفضت الفتاة التعرف على الشاب وصدته حاول هو دعم سيارتها متخطيًا السيارات الأخرى بشكل جنوني ووقف أمامها.

وبعد ذلك تقول الصحيفة إن الشاب المستهتر نزل إلى الفتاة وحاول فتح باب سيارتها بالقوة وقام بالطرق على زجاج السيارة بطريقة هيستيرية.

وقال الشاب المتهور للفتاة: ”افتحي الجام ابي رقمچ ومو بكيفچ ماتردين علي“، وعندما فشل انهال عليها بسيل من السباب والشتائم، وفقًا للصحيفة.