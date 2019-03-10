شكرا لقرائتكم خبر عن بعلم المثليين.. شاهد كيف احتفلت السعودية الهاربة رهف القنون بيوم المرأة في كندا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ظهرت الفتاة السعودية الهاربة من أهلها رهف محمد القنون بشكل صادم في مسيرة احتفالية أقيمت في كندا بمناسبة يوم المرأة العالمي، حيث ارتدت ملابس ”فاضحة“ تبرز مفاتن جسدها ولفت نفسها براية الشواذ جنسيًّا ”المثليين“.

ورفعت رهف لافتات مؤيدة للمرأة في يومها العالمي، ثم ظهرت وهي ترفع بكلتا يديها علم المثليين جنسيًّا وفي صورة أخرى شاركتها مع جميع متابعيها، وهي تلف الجزء الأعلى من جسدها، بالعلم أمام جميع المشاركين في الوقفة.

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ونشرت صورًا حول مشاركتها بالاحتفال عبر حسابها على إنستغرام، وعلقت عليها بالقول: ”بمناسبة يوم المرأة العالمي.. أرسل الحب لجميع نساء العالم“.

وكانت رهف محمد القنون، التي تبلغ من العمر ثمانية عشر عامًا، غادرت غرفتها هاربة من أسرتها التي تقيم في الكويت في فندق بمطار بانكوك.