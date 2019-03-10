منظمة: تعرضن للانتهاكات بسبب معارضة أقاربهن لمليشيا الحوثي

استنكرت منظمة رايتس رادار لحقوق الانسان في العالم العربي، ما تتعرض له النساء من انتهاك وامتهان وصل حداً غير مسبوق في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.

وذكرت المنظمة في بيان صادر عنها بمناسبة اليوم العالمي للمرأة ، “كانت المرأة أكثر عرضة للانتهاكات الجسيمة، خاصة النساء والأسر المناهضة للحوثيين، إذ أصبحن عرضة للاختطاف والمطاردة والاعتداء الجسدي والقمع والاخفاء القسري، بل وصلت الانتهاكات في بعض الحالات حد القتل”.

ونقلت “رايتس رادار” عن شهود عيان إن «العديد من النساء والفتيات تعرضن للإختطاف بل وربما للاغتصاب في العاصمة صنعاء، وكذا في العديد من المدن والمناطق التي تقع تحت سيطرة الحوثيين، بسبب معارضة أقاربهن لمليشيا الحوثي، أو بسبب الابتزاز المالي لأهاليهن».

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وطالبت المجتمع الدولي بلعب دور رئيسي في ممارسة الضغط لوقف هذه الانتهاكات واعطاء قضايا المرأة أولوية قصوى في أي مباحثات قادمة.

وكانت منظمة سام للحقوق والحريات أفادت أن 2440 يمنية امرأة قتلت واصيبت منذ بداية الحرب في العام 2014 وحتى نهاية العام الماضي، توزعن على محافظات تعز، والحديدة، وعدن، ولحج، وصعدة، مؤكدا أن المرأة اليمنية تعيش بدون خدمات وتعاني في سبيل الحصول على الاحتياجات الأساسية من غذاء وكساء ودواء.

من جانبه ووثق مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان(HRITC ) مقتل ٤٠٢ امرأة وإصابة ٢٤٩٥ بمحافظة تعز فقط برصاص مليشيا الحوثي الانقلابية خلال الفترة من ٢٢ مارس ٢٠١٥م وحتى ٣١ يناير ٢٠١٩م، اضافة الى مقتل ١٦ امرأة واصابة ٢١ امرأة اثر الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها مليشيا الحوثي الانقلابية بشكل مستمر في المناطق التي تسيطر عليها.