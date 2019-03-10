الحوثيون يُغيبون النساء عن الاحتفال بيوم المرأة العالمي

قالت رئيس تحالف نساء من أجل السلام في اليمن الناشطة السياسية نورا الجروي ، إنه تم إلغاء فعالية اليوم العالمي للمرأة بحجة أن الاحتفال باليوم العالمي للمرأة مناسبة غربية، ويحرم الاحتفال بها.

مضيفة في تصريح نشرته صحيفة "الوطن" الصادرة اليوم الأحد - تابعها "الخليج 365" - أن هذا السلوك ليس بجديد على الحوثيين حيث ارتكبوا انتهاكات وجرائم أكبر بحق النساء في اليمن ومن بينها الاعتقالات والاختطافات والقمع والضرب والقصف والتشريد.

وغيبت ميليشيات الحوثي الانقلابية، نساء اليمن عن الاحتفال بيوم المرأة العالمي، بعدما منعت مظاهر الاحتفال بالمحافظات التي تحت سيطرتها بحجة منع الاختلاط، فيما وصف بأنه انتهاك جديد لحقوق المرأة، وسلوك فاق تصرفات تنظيمي داعش والقاعدة، وجميع الجماعات الإرهابية.

وكان اتحاد نساء اليمن، ومنظمات نسوية قد أعدوا لافتتاح معرض للحرف والمشغولات اليدوية النسوية، الخميس الماضي، في حديقة السبعين، غير أن ميليشيات الحوثي منعت الفعالية، وهددت باعتقال المنظمات للمعرض.

اعتقالات وإعدامات

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وذكرت الناشطة نورا الجروي، أن قمع النساء بات يشكل أسلوبا أساسيا تمارسه الميليشيات يوميا بطرق مختلفة، مشيرة إلى قيام وكيل أمانة العاصمة، محمد شرف الدين، المعين من قبل الحوثي، بضرب أروى رباد مديرة مركز التوعية البيئية بصندوق نظافة أمانة العاصمة وتعنيفها وممارسة أبشع الانتهاكات بحقها، مضيفة أن كثيرا من الانتهاكات ارتكبتها الميليشيات بحق النساء في اليمن ووصلت لدرجة إصدار حكم الإعدام والتعزير بحق الناشطة أسماء ماطر العميسي، فضلا عن اعتقالات طالت المئات من النساء في المحافظات الواقعة تحت سيطرتها.

وأوضحت الجروي أن انتكاسة كبيرة حلت بالمرأة في اليمن في سنوات الحرب، لاسيما بعدما تنوعت أشكال انتهاكات الحوثيين للنساء ما بين تحريض وضرب والصعق بالكهرباء، وإجبار بعضهن على التجنيد وحمل السلاح، وتعدى الأمر اختطاف المئات منهن.

40 ألف حالة انتهاك

من جانبها، كشفت مدير مؤسسة تمكين المرأة اليمنية زعفران زايد، أن أكثر من 40 ألف حالة انتهاك ضد المرأة اليمنية موثقة من قبل مليشيا الحوثي في سنوات الانقلاب على الشرعية. وقالت، إن الانتهاكات تفاوتت بين القتل، والإصابات، والتشويه، والاحتجاز، والتحرش، والاغتصاب، والعنف الجنسي، إضافةً إلى الحرمان من حق التعليم، والرعاية الصحية، وقتل العائل الوحيد لبعضهن، والتسبب في نزوح المئات منهن وتشريدهن.

وأشارت زعفران زايد إلى معاناة نساء اليمن من تجنيد الحوثيين للأطفال، والزج بهن في المعارك، مُشيرةً إلى تعرض النساء إلى التهديد اليومي بالاعتقال واستهداف أهالي المعلمات، والطبيبات، اللاتي يتعرضن للفصل التعسفي إذا طالبن بالمرتبات، أو المساعدات الإنسانية.