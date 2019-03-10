غلاب: نحتاج إلى أعادة بناء المعركة ومراجعة المسار السياسي

قال رئيس مركز الجزيرة للدراسات، نجيب غلاب، إنه لا شكاوى الحكومة ستجدي ولا قلق الأمم المتحدة سيوقف العدوان الحوثي على حجور.
وأضاف، عبر حسابه الرسمي على موقع تيتر: الحوثية لم تلتزم باي قرار أممي ونسفت دستور الدولة وقوانينها وتدير حربا ضد كل يمني يرفض ولايتها.
ولفت إلى أن الحوثية تقامر وهي ضعيفة وعصابة مرفوضة فكيف لو امتلكت قوة ضاربة ومشرعنة، مؤكدا أن الحوثية قنبلة انتحارية لتخريب بلادنا.
وتابع: الواقع يحكي أن الشرعية بحاجة إلى نقلة جديدة لتقوية عوامل النصر وتدعيم مراكز ثقل انقاذ بلادنا من طغيان الحوثية وأجندات إيران الارهابية.
وختم غلاب: نحتاج مراجعة المسار السياسي واعادة بناء ادارة المعركة بكافة جوانبها بما يستجيب لمتطلبات الواقع وحاجاته وبما يقوي التأييد الشعبي وثقته بالشرعية.
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