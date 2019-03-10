أمن ساحل حضرموت يحتفي باليوم العالمي للدفاع المدني

احتفل فرع مصلحة الدفاع المدني التابع لإدارة أمن شرطة ساحل حضرموت السبت في معسكر النجدة باليوم العالمي للدفاع المدني، تحت شعار سلامتكم غايتنا برعاية وحضور محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني ومدير عام الأمن والشرطة العميد منير كرامة التميمي.

وأكد محافظ حضرموت خلال الحفل أن الاحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني يأتي في ظروف مميزة، حيث أُدخِلت إلى مصلحة الدفاع المدني بالمحافظة وسائل حديثة ومتطورة تمكّن رجال الدفاع المدني من القيام بمهامهم على أكمل وجه وبسرعة متناهية كون حضرموت كانت خلال الفترة الماضية تفتقر إلى مثل هذه الوسائل والسيارات المجهزة والخاصة بالدفاع المدني".

وأضاف البحسني أن فرع مصلحة الدفاع المدني حظي باهتمام السلطة المحلية بالمحافظة كون هذا القطاع يعتبر من القطاعات المهمة، حيث حظي أيضاً بدعم ورعاية كبيرة من قبل قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة كغيره من الإدارات والقطاعات الأمنية الأخرى التي تم تطويرها وتسليحها وتجهيزها بأحدث الوسائل من أجهزة اتصالات ووسائل العمل المكتبي والمركبات وغيرها من التدخلات المختلفة التي ساهمت بشكل كبير في عملية التطوير المستمر لمنظومة الأمن،مقدماً شكره لدول التحالف العربي قاطبة وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية على وقوفهم ودعمهم لحضرموت على مختلف الأصعدة" .

وشدّد البحسني على ضرورة تأهب رجال الدفاع المدني وجاهزيتهم الكاملة على مدار 24 ساعة، مشيرا إلى أن الزمن بالنسبة لهم عامل حاسم إما بالسيطرة الكاملة على الحرائق وغيرها من الكوارث الأخرى بسرعة متناهية أو التأخر عن الموعد وبالتالي سيتم إلحاق الضرر بالمواطنين وممتلكاتهم،فكونوا على مستوى عالٍ من المسئولية والجاهزية لحفظ ممتلكات المواطنين العامة والخاصة" .

ولفت البحسني إلى أن حضرموت خطت خطوات ثابتة ومتقدمة في مجال مكافحة الإرهاب وتثبيت الأمن والاستقرار وتطبيع الحياة العامة خصوصاً بعد تنظيم ونجاح العرس الرياضي الكبير لنهائي كأس حضرموت الذي احتضنته مدينة المكلا عصر الجمعة وأعطى رسائل واضحة للتحالف والشرعية وللعالم أجمع مفادها ان حضرموت أنخوذجاً للمحافظات المحررة" .

Advertisements

وقدم البحسني جزيل الشكر لقيادة الأمن والشرطة وللوحدات الأمنية والعسكرية والقوات الخاصة والقادة والضباط والجنود الذين شاركوا في الخطة الأمنية ونجحوا في تأمين العرس الرياضي الحضرمي الكبير، كما شكر الجماهير الرياضية التي حضرت وأظهرت انضباط حضاري يليق بمقام حضرموت والحدث الكروي المُقام بدوره رحب المدير العام للإدارة العامة للأمن والشرطة العميد منير التميمي بقائد مسيرة حضرموت اللواء الركن فرج سالمين البحسني وبكل الحاضرين في الحفل الخطابي والتكريمي، للدفاع المدني بأمن وشرطة ساحل حضرموت هذا القطاع الذي شهد نقلة نوعية نتيجة الدعم الكبير من الأشقاء في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة خصوصاً دولة الإمارات التي رفدت قطاع الدفاع المدني بالآليات المجهزة والأجهزة الحديثة.

ولفت التميمي إن إدارة الدفاع المدني قامت باستهداف المدارس والتجمعات السكنية في حملة توعوية منظمة للسلامة من الحرائق وكيفية إخمادها والتعامل مع الكوارث الطبيعية الأخرى، حيث تم النزول إلى عدد 15 مدرسة تم خلالها استهداف أكثر من 500 طالب وطالبة إضافة للنزول إلى الأحياء واستهداف عدد 200 من ربات البيوت لتوعيتهن في مجال السلامة من الحرائق.

وأكد التميمي انه تم افتتاح فروع للدفاع المدني في عددٍ من المديريات من بينها مدينة الشحر، وسيتم توزيع سيارات إطفاء على مديريات غيل باوزير وحجر بتوجيهات من محافظ المحافظة اللواء الركن فرج سالمين البحسني الذي وجه بشراء عدد سيارتين إضافيتين للدفاع المدني،شاكراً الجهود الكبيرة التي تبذلها قيادة إدارة الدفاع المدني ممثلة بالعقيد سعيد حاج عبدالرحيم وبكل الرجال الأوفياء الذين يضحون بحياتهم في سبيل إبعاد الأذى عن المواطنين.

وجرى خلال الحفل تقديم فقرة مسرحية توعوية وعرض خاص لرجال الدفاع المدني أظهروا فيه جاهزيتهم واستعدادهم الكامل للقيام بواجبهم، على أكمل وجه لمواجهة المخاطر من خلال قيامهم في الميدان بالسيطرة على حريق في إحدى السيارات التالفة. كما جرى في ختام الحفل تكريم محافظ حضرموت اللواء فرج سالمين البحسني ومدير أمن وشرطة ساحل حضرموت العميد منير التميمي، بدروعٍ تذكارية من قبل مدير إدارة مصلحة الدفاع المدني العقيد سعيد حاج عبد الرحيم وتكريم رجال الدفاع المدني من قبل محافظ حضرموت ومدير الأمن والشرطة.

حضر فعاليات الحفل المدير العام لمديرية مدينة المكلا المهندس عوض أحمد بن هامل، والعقيد سعيد حاج عبدالرحيم مدير مصلحة الدفاع المدني بساحل حضرموت ومدير عام مديرية غيل باوزير المهندس عدنان حمران، ومدير إدارة التوجيه المعنوي والعلاقات العامة الرائد علي عليان وعدداً من القيادات الأمنية بالمحافظة.