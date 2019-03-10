إدارة أمن سيئون : البحث جاري لكشف ملابسات قضية اختطاف السقاف

أكدت إدارة أمن مديرية سيئون بحضرموت أنه لا صحة لما تناقلته بعض المواقع الإخبارية عن إلقاء المنطقة العسكرية الأولى، القبض على مدير أمن سيئون والتحقيق معه على خلفية اختطاف الأمين عبد الباري السقاف من قبل مسلحين مجهولين مساء الجمعة.

وأصدرت إدارة أمن مديرية سيئون بيانا أوضحت فيه أن الأمن وبكل جهد حثيث يقوم بالتحري لكشف ملابسات القضية، والبحث ومتابعة الخاطفين وان أفراد الأمن يقومون بواجبهم بعد تقديم البلاغ من أسرة المختطف والتحقيق مع جميع الأطراف و المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم.

ودعت مديرية الأمن جميع وسائل الإعلام إلى تحري المصداقية في نشر الأخبار كما دعت المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الأخبار الكاذبة والشائعات التي تثير البلبلة وتشعل الفتنة بين المجتمع، خصوصا وأنها تقوم بالرد على أي تساؤلات أو استفسارات بصدر رحب.