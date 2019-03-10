بحث مشروع إنشاء مصنع أوتوماتيكي للطوب في حضرموت

التقى المهندس صلاح أحمد بابحير مدير عام هيئة المساحة الجيولوجية و الثروات المعدنية فرع حضرموت المدير التنفيذي لشركة درة الجزيرة عمر مبارك باسلامه و ذلك في مقر الهيئة – فوه.

وتم مناقشة بنود إجراء الدراسة الفنية لعام البوزلانا، من حيث نوعية الخام و ذلك بتحديد المساحة التي سيتم الدراسة، و بأخذ عينات صخرية لإجراء التحاليل الكيميائية وكذلك الاختبار الفيزوميكانيكي، و أيضا احتساب احتياطي الخام بالطرق الجيوفيزيائية والحفر اللبي و عمل التخريط الجيولوجي للخام .

وعلى ضوء تلك الدراسات و النتائج التي ستنتج سيقام مشروع إنشاء مصنع أوتوماتيكي للطوب و البلك البركاني الذي يتصف بأنه عزل للحرارة حافظ للبرودة و هو ضمن المواصفات والمقاييس المطلوبة للتقليل من استهلاك الكهرباء في حالة التبريد و العازل عندا لحرائق لو قدر الله . وهذه الصناعات تأتي ضمن مشاريع الصناعات التحويلية المعدنية وسيساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمنطقة الامتياز و الوطن أجمع .

حضر اللقاء عمر باحطاب المدير التنفيذي للمكتب الاستشاري .