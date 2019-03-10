دورة لإدارة الصف لمدرسات التربية والتعليم ورياض الأطفال بمديرية شبام

أقامت جمعية شبام الاجتماعية للتنمية أمس بقاعة مركز التنمية الثقافية بشبام، دورة إدارة الصف لمدرسات التربية والتعليم ورياض الأطفال، بمديرية شبام حضرموت.

وجاءت الدورة برعاية عبد الوهاب عبدالله بن علي جابر مدير عام مديرية شبام، وإدارة التربية والتعليم بمديرية شبام، وبحضور مدير إدارة التربية والتعليم بمديرية شبام ياسر عبدالله بلقحوم وبمشاركة عدد 44 معلمة من مختلف مدارس المديرية.

وأكد ياسر عبدالله بلقحوم مدير مكتب التربيه والتعليم بمديرية شبام على أهمية انعقاد الدورة مشيداً بجهود جمعية شبام الاجتماعية للتنمية ومساندتها لإدارة التربية والتعليم بمديرية شبام في الجانب التعليمي.

وثمن بلقحوم توقيع مذكرة تفاهم وشراكه مع الجمعية شبام الذي أثمرت وتنفذ عدد من الأنشطة مع الجمعية داعياً المشاركات من المدرسات الاستفادة من مواضيع الدورة وتطبيقها في الواقع، وكذلك رفع احتياجات المدرسات من التدريب لمناقشتها مع الجمعية لكي تسهم معنا في تنفيذهاـ مؤكداً أن مكتب التربية والتعليم يرحب بأي تعاون مع أي منظمة مجتمع مدني ستساهم في تحسين الأنشطة والبيئة المدرسية بالمديرية.

بعد ذلك رحب المهندس أحمد سعيد بن جيود عضو الهيئة الإدارية لجمعية شبام بمدير التربية والمتدربات مشيراً إلى أن هذه الدورة هي الدورة العاشرة التي تعقدها الجمعية لمدرسات التربية والتعليم بمديرية شبام، وهي من ضمن مجالات عمل الجمعية إلى جانب المشاريع الأخرى التي تخدم الفرد والمجتمع لافتاً إلى أن الجمعية تولي الجانب التعليمي اهتمام خاص لكونه محور تنمية الفرد والمجتمع. كما تحدث مدرب الدورة الأستاذ محفوظ خميس جروان عن إدارة الصف وأهمية والمشكلات التي تواجه المدرس في الصف وكيف حلها .