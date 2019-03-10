كهرباء حضرموت تعلن قرب انتهاء تشغيل محطة الديس الشرقية

أعلنت المؤسسة العامة للكهرباء ساحل حضرموت ، القرب من الانتهاء وإنجاز أعمال مد خطوط نقل التيار الكهربائي لمحطة الديس الشرقية الجديدة.

وقال المؤسسة ، أن عمال كهرباء ساحل حضرموت يواصلون العمل بوتيرة عالية ومعنويات مرتفعة تنفيذ أعمال ايصال خطوط شبكة التيار بالديس الشرقية.

وأشارت إلى أن العمل مستمر منذ مايزيد عن أسبوعين بجهد كبير وعالي من العمال والفنيين ، وذلك بتوجيهات من المهندس مازن عبد الحكيم بن مخاشن مدير عام المؤسسة.

وطالب بن مخاشن ،سرعة استكمال أعمال تمديد خطوط نقل التيار وتركيب الأعمدة (الكانبات) ومد كابلات الضغط العالي والمنخفض لإدخال محطة الديس الشرقية بالخدمة خلال فترة الصيف القادم، لينعم أهالي وساكني مديرية الديس الشرقية باستقرار تام للتيار الكهربائي وتجاوز الانقطاعات المتكررة وارتفاع الأحمال.