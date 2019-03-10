الهلال الإماراتي يفتتح مركز طبي بمنطقة البهادر التابعة لمديرية الدريهمي بالحديدة

افتتحت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي المركز الطبي بمنطقة البهادر التابعة لمديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة اليمنية، بعد ترميمه وإعادة تأهيله بالتجهيزات والمستلزمات والأدوية الطبية اللازمة، وتزويده بمنظومة طاقة شمسية متكاملة.

وأوضح ممثل الهلال الأحمر الإماراتي في الساحل الغربي أن هذه المنشأة الصحية تخدم سكان منطقة البهادر البالغ عددهم 7 آلاف نسمة، إضافة إلى سكان المناطق المجاورة لها في القباصية والمرابية وقباسية ومكارية والمرازقة ومناوس ومشاهير وغليفقة وكويري والقرين.

وأضاف أنها تأتي ضمن مشاريع صحية أخرى في مناطق الشجيرة والطائف والجريبة، وتستقبل يوميا بين 120 و150 حالة مرضية، وتقدم خدمات طبية وعلاجية مجانا للسكان.

Advertisements

قال هاشم العزعزي، وكيل محافظة الحديدة اليمنية، إن المركز الصحي بالبهادر كان شبه مدمر، لذا بادر الهلال الأحمر الإماراتي بتمويل مشروع إعادة تأهيله وتوفير الأثاث والتجهيزات اللازمة له، ومده بأجهزة مختبر متكاملة.

ونوه بجهود الهلال المتواصلة، التي أسفرت عن إنجاز عدد كبير من المشاريع في المجالات الإنسانية والخدمية والتنموية، أسهمت بدورها في تطبيع الحياة وتحسين مستوى الخدمات الصحية والتعليمية والمياه والكهرباء وغيرها من مستلزمات الحياة.

وتقدم أهالي منطقة البهادر بالشكر للهلال الأحمر الإماراتي؛ لتنفيذ هذا المشروع الذي يقدم خدمات صحية مجانية، بجانب مشاريع أخرى أسهمت في توفير الخدمات وتطبيع حياة السكان في مدن اليمن المحررة كافة.