التحالف: ضربات جوية نوعية ضد الحوثيين في مديرية كشر

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، ليل السبت، عن تنفيذ ضربات جوية نوعية ضد الميليشيات الحوثية في مديرية كشر التي تشهد مواجهات عنيفة بين قبائل حجور والحوثيين، مشيرا إلى سقوط اكثر من 200 قتيل من عناصر الميليشيات الحوثية الإرهابية في عمليات بإسناد من قوات التحالف في المديرية الواقعة بمحافظة حجة.

وقال التحالف إن الهدف من الضربات الجوية النوعية هو حماية المواطنين اليمنيين بمديرية كشر من الميليشيات الحوثية.

وكشف أن الضربات الجوية ركزت اهدافها على قطع طرق الامداد والمقاتلين عن الميليشيات الحوثية.

وأوضح التحالف أن الضربات الجوية مركزة في جبل طل ومركز المديرية والزعاكرة، وكذلك استهدفت الامدادات القادمة من عمران.

وأكدت مصادر ميدانية أن من بين قتلى الحوثيين، القيادي البارز، اسعد احمد خماش خلوفة، قائد التدريب والتعزيزات، موضحة أن إحد الغارات قصفت تجمعا للحوثيين في مدرسة بني مالك بمديرية كشر.

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وفي وقت سابق، أفادت مصادر "العربية" أن ميليشيات الحوثي نفذت حملة اعتقالات وإعدامات جماعية ضد أبناء قبائل حجور في منطقة العبيسة.

وأوضحت مصادر قبلية أن الميليشيات أعدمت 5 من أبناء القبائل اختطفتهم من منزل أمين عبدالله النشمة، كما شنت حملة اعتقالات طالت العشرات وحولت مستوصف العبيسة إلى سجن للمعتقلين.

إلى ذلك، تواصلت عمليات المداهمة واقتحام المنازل في حملة تفتيش واسعة داخل قرى بلدة العبيسة، بحثا عن مقاتلين من أبناء القبائل.

كما أقدمت ميليشيات الحوثي على تفجير أكثر من عشرين منزلا من منازل آل النشمة.

وأتت تلك الإعدامات بعد أن أعلنت قبائل حجور في مديرية كشر بمحافظة حجة عن حلف قبلي لعدد من مشايخ حجور للقتال ضد ميليشيات الحوثي، انطلاقاً من غرب مديرية كشر.