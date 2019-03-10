اختطفت مليشيا الحوثي في صنعاء مساء أمس ستة مواطنين, من منطقة الدائري الغربي بمديرية معين وسط العاصمة صنعاء. وقال سكان محليون غرب العاصمة " إن المليشيات الحوثية اختطفت ستة مواطنين من أسرة صالح أحسن الجعدبي “, ينتمون لعزلة الجعادب بمديرية بني مطر غربي صنعاء. وأفاد السكان أن المليشيا اختطفت المواطنين لقرابتهم من عضو لجنة الشئون الاقتصادية فارس الجعدبي, والعميد جميل الجعدبي، الموالين للشرعية. وينشر المشهد اليمني أسماء المواطنين الذين تم اختطافهم: عبدالله أحسن الجعدبي Advertisements محمد صالح أحسن الجعدبي خالد صالح أحسن الجعدبي جمال جميل صالح أحسن الجعدبي جهاد جميل صالح أحسن الجعدبي محمد جميل صالح أحسن الجعدبي

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالأسماء.. الحوثي يختطف 6 من أسرة صالح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.