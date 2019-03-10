لهذا السبب محافظ صنعاء يتواجد في الجبهة

تفقد محافظ صنعاء اللواء عبد القوي أحمد عباد شريف مقاتلي الجيش المرابطين في جبهة نهم شرق صنعاء، واطلع على أحوال المقاتلين في المواقع الأمامية.
وخلال الزيارة أشاد المحافظ بالتضحيات والبطولات التي يسطرها الجيش في سبيل الدفاع عن الوطن واستكمال معركة تحرير الوطن من المليشيات الحوثية.
واستمع اللواء شريف من قائد المنطقة السابعة اللواء الركن محسن الخبي وعدد من قادة الوحدات المرابطة في جبهة نهم الى شرح عن مستجدات المعارك التي يخوضها الجيش مسنودين بتحالف دعم الشرعية في اليمن.
وأشار محافظ صنعاء إلى أن الشعب اليمني يُراهن على جبهة نهم ومعركة صنعاء ويرقب بشائر النصر القادم من أعالي جبال صنعاء ومدنها لتحرير صنعاء التي حولتها المليشيات الانقلابية إلى سجن كبير مؤكدا على أن عزيمة الأبطال في المنطقة السابعة والوحدات المساندة تتغلب دوما على تضاريس ميدان المعركة بالغة الصعوبة والتعقيد وامتداد ساحة القتال التي تتجاوز مائة كيلو .
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