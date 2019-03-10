الجيش يسيطر على أماكن جديدة في الضالع "التفاصيل"

نجحت قوات الجيش، في استعادة السيطرة على مواقع جديدة في شمال غرب محافظة الضالع .

وكشف مصدر عسكري أن قوات الجيش تمكنت من استعادة السيطرة على مواقع جديدة، وتكبيد مليشيا الحوثي خسائر فادحة في العتاد والأرواح في أطراف مديرية الحشاء شمال غرب الضالع.

وأضاف المصدر أن القوات شنت هجوما عنيفا على مواقع تمركز المليشيا، واستعادت السيطرة على تلال "النويد" و"قرن الثمد" وتلال "الظفير" بأطراف مديرية الحشاء.

وأكد المصدر، أن المليشيا الحوثية تكبدت خسائر فادحة في الأرواح، منذ اندلاع المواجهات صباحا والتي لا تزال مستمرة حتى المساء.

وذكر أن المليشيا لجأت عقب انسحابها تحت ضربات قوات الجيش، لاستهداف المدنيين وقصف القرى السكنية في الأحذوف ضوران ومناطق أخرى بالمدفعية والأسلحة الثقيلة.