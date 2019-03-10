خطوات جديدة لانقاذ ضعاف السمع والنطق بالمهرة "تفاصيل"

شهدت محافظة المهرة اليوم السبت اختتام جمعية المهرة لرعاية الصم والبكم العيادة الطبية للفحوصات الطبية وقياس السمع بأحدث الأجهزة المتطورة، تحت رعاية محافظ المهرة الشيخ راجح سعيد باكريت وذلك خلال الفترة من 2 - 7 مارس 2019 م.

وأشاد وكيل محافظة المهرة للشؤون الفنية المهندس سالم محمد العبودي بهذه المبادرة الإنسانية، باستضافة أخصائيين في أمراض الإذن والأنف والحنجرة وضعاف النطق التي تسهم في التخفيف من معاناة الصم البكم.

وأفاد وكيل المهرة للشؤون الفنية أن الشيخ راجح سعيد باكريت محافظ المهرة تكفل بتقديم سماعات طبية لمن يواجهون صعوبة في السمع للتغلب على المشاكل السمعية لديهم.

وأكد العبودي أن السلطة المحلية بالمحافظة ستكون داعمة لمثل هذه الأعمال الإنسانية وستسعى جاهده إلى مساعدة منتسبي جمعية المهرة لرعاية الصم والبكم الذي يعانون من ضعف السمع والنطق وذلك في إطار اهتمام محافظ المهرة بالأعمال الإنسانية للتخفيف معاناة المواطنين المحتاجين.

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وشدد العبودي على ضرورة رفع البيانات والإحصائيات بعدد حالات المرضى ليسهل على الجهات الداعمة الحصول على المعلومات اللازمة لكي تستطيع تقديم الدعم للجمعية ومساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة.

وبدورها أوضحت خير دوامه ياقوت أمين عام الجمعية بأن العيادة استقبلت أكثر 497 حالة يعانوا من ضعف السمع المتوسط أو البسيط و اضطرابات في النطق وجميعهم قدمت لهم الإجراءات العلاجية المناسبة عبر استخدام أحدث الأجهزة الطبية.

وأشارت خير إلى أن الجمعية ستتبنى خلال الشهر القادم عيادة طبية تستهدف مرضى التوحد من جميع الفئات ، مثمنه اهتمام محافظ المهرة بجمعية رعاية الصم والبكم ودعمه السخي للعيادة الطبية لكي تقدم الخدمات العلاجية للمرضى المحتاجين.