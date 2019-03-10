شكرا لقرائتكم خبر عن عـــاجل .. عملية عسكرية واسعة بغطاء جوي مكثف ( في حجور ) .. والمليشيا تنهار من الساعات الاولى .. «تفاصيل» والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعلن التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن عن تنفيذه ضربات جوية نوعية استهدفت مليشيا الحوثي بمديرية كشر بمحافظة حجة. وقال التحالف ان هدف الضربات الجوية كانت لحماية المواطنين اليمنيين , وانها ركزت على قطع طرق الامداد والمقاتلين من المليشيا . Advertisements واضافت ان أكثر من 200 قتيل من ميليشيات الحوثي سقطوا في عمليات كشر المسنودة من التحالف . واشار التحالف الى ان الضربات ركزت على جبل طل ومركز المديرية والإمدادات القادمة من عمران. وقالت مصادر ميدانية ان غارات جوية هي الأعنف , حيث استهدفت ثمان غارات منها خلال الست الساعات الماضية تجمعات وعربات في كشر وطلان والراكب ومزرعة في مديرية كشر في حجة .

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