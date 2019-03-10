شكرا لقرائتكم خبر عن وردالان: بعد ان خذلهم الجميع .. التحالف العربي يرسل هدية غير متوقعة الى "قبائل حجور" .. جلعت عبدالملك الحوثي وابوعلي الحاكم يرتعبون .. شـاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر ميدانية ان طيران #التحالف نفذ قبل لحظات عملية انزال جديدة في #حجور بمديرة #كشر محافظة #حجة شمال غرب اليمن. وقالت المصادر "أن طيران #التحالف_العربي نفذ عملية إنزال جوي هي الثامنة من نوعها لدعم واسناد #قبائل_حجور واحتوى الانزال الذي تم تنفيذه في مديرية كشر على كميات كبيرة من الأسلحة النوعية والمعدات العسكرية وأدوية والذخائر المتنوعة".

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