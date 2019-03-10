شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر خاصة تؤكد العودة النهائية للرئيس عبدربه منصور هادي إلى هذه المدينة (صورة وتفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اكدت مصادر إعلامية نقلا عن مصدر حكومي، قوله إن الرئيس عبد ربه منصور هادي، سيغادر المملكة العربية السعودية بشكل نهائي عائدا إلى العاصمة المؤقتة.

وقال المصدر إن هادي سيعود من الرياض إلى مدينة المكلا حيث يفتتح مطار الريان، ثم يفتتح عددا من المشاريع في حضرموت خلال زيارته، ثم يتوجه إلى مدينة عدن.



ونقلت المصادر في قصر معاشيق الرئاسي في عدن، أن تجهيزات تجرى لاستقبال الرئيس هادي، بينها ترتيب مقر الإقامة، مؤكدة أن عودة هادي ستكون نهائية. ويقيم هادي في العاصمة السعودية الرياض منذ عدة أشهر عقب عودته إلى عدن أواخر شهر رمضان الماضي.

