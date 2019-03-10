(تعرف على شروطها).. اغرب وظيفة في عدن يقدمها باحث عدني

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عدن - ياسمين التهامي - قدم باحث عدني عرضا ساخرا لوظيفة عمل وجه فيه انتقادات للوضع الامني في مدينة عدن والتضارب الحاصل بين المجاميع المسلحة .
عدن واحدة من ابرز مدن الجزيرة العربية التي عرفت القانون ودور الشرطة باتت تتنازعها ميليشيات مسلحة منذ 3 سنوات .
قال الباحث العدني بلال غلام انه قرر عرض وظيفة لمرافقين مسلحين للعمل لديه .
هذا العرض الساخر قوبل بعاصفة من الانتقادات لوضع المدينة .
وكتب غلام على صفحته بالفيس بوك :" وظائف شاغرة:
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مطلوب عدد أثنين حراسة شخصية مسلحة
المهام الوظيفة؛ الحُواس معي يومياً إلى المقهاية، سوق القات، أبو الخضرة والغيلي أبو الفحم والتمباك، ومن مقيل إلى مقيل..
الميزات المطلوبة؛ يمشي حافي، بدون حلاقة ذقن وشعره مشعتل.
الدوام؛ سبع أيام في الأسبوع.
الرواتب والحوافز : كل يوم نص حبة قات وباكت سيجارة لكي، وثلاثة ألف ريال.
الحوافز؛ يومياً حبتين من اللي تشوف فيبهم الواحد ذرة.
يرجى تقديم الطلبات عبر الإيميل مرفقة بالوثائق المطلوبة؛ شهادة تحبيب، شهادة من السجن اللي تخرجت منه، شهادة حسن سيرة البلطجة لمدة أربع سنوات.
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