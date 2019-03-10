الكعبي يفضح الإصلاح تعرف على ما قاله

وجه الخبير العسكري والاستراتيجي خلفان الكعبي، اليوم، رسالة هامة لقيادات حزب الإصلاح. وقال في تغريدة عبر "تويتر"، "الإمارات قضت على التنظيمات الإرهابية وحطمت حزبكم الفاشل وحررت مع التحالف وأبطال المقاومة الجنوبية والوطنية أغلب اليمن مساهمتها في المساعدات الانسانية بالمليارات". وتابع: "أفهم سبب صراخكم وعويلكم وحقدكم على الإمارات يا أبناء الحزب الفاسد ومناصري التنظيمات الإرهابية". وقامت قيادات إصلاحية بتدشين عدة هاشتاجات للإساءة لدول التحالف العربي.

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