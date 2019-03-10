تعرف على رجال قطر في اليمن

شن الإعلامي جمال الحربي، هجومًا حادًا على عددًا من القيادات الإصلاحية في اليمن، واصفاً إياهم بـ"غلمان قطر".

وقال في تغريدة عبر "تويتر"، : "غلمان قطر ومرتزقة الإخوان وأدعياء الشرعية يردون على فشلهم في حجور وعلى المجازر الحوثية بإطلاق هاشتاقات معادية للتحالف العربي".

وأضاف: "المراهق ناصر هادي قائد ماتسمى ألوية الحماية الرئاسية متفرغ للإشراف على الحملة وتحويل الأموال لبعض الأبواق".

وجاء ذلك ردًا على قيام غلمان قطر بتدشين هاشتاجات معادية للتحالف العربي والإمارات العربية المتحدة.

وضمت قائمة غلمان قطر (ناصر هادي، مختار الرحبي، أحمد الحوري، خليل العمري، سمير النمري).