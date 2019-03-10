الحوثيون يقتلون 500 أمراة "تفاصيل"

وثقت الحكومة اليمنية مقتل 500 امرأة، بنيران مليشيا الحوثي منذ انقلابها في 21 من سبتمبر للعام 2014م.

وتسببت حرب المليشيا، بحسب وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في الحكومة اليمنية ابتهاج الكمال، في إصابة 1950 بإصابات متنوعة منها 3230 حالة نفسية، و11 حالة تعذيب، وحالة إخفاء قسري.

وأوضحت "الكمال"، في تصريح بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية-أن المليشيا اعتقلت 18 امرأة وطالبة من جامعة صنعاء واقتادتهن إلى جهة مجهولة في 6 أكتوبر 2018م عقب خروجهن بمظاهرات تنديداً بسياسات المليشيا التجويعية على سكان المحافظات، فيما تعرضت 3 نساء للضرب والاعتداء، مما أدى إلى اصابتهن بجروح بالغة بذات الفترة.

وخلال العام المنصرم 2017 رصدت الحكومة اليمنية مقتل 120 امرأة و115 إصابة منهن 13 إصابة مباشرة بالألغام.

وناشدت الوزيرة اليمنية، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الراعي لمبادرات السلام في اليمن بضرورة اتخاذ موقف واضح وقوي إزاء هذه المليشيا وجرائمها ضد المرأة بشكل خاص واليمنيين عامة.