مقتل 200 حوثي.. ضربات جوية تستهدف المليشيا 

وجهت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، ضربات جوية نوعية تستهدف مليشيا الحوثي بمديرية كشر لحماية المواطنين اليمنيين، وأكد التحالف مقتل نحو200 من ميليشيات الحوثي خلال العمليات. وأوضح "التحالف"، أن الضربات ركزت على جبل طل ومركز المديرية والإمدادات القادمة من عمران، مشيرًا إلى أن الضربات الجوية ركزت أهدافها على قطع طرق الإمداد والمقاتلين عن الميليشيا.

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