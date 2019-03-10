تدشين أجهزة طبية لمستشفى «الغيضة» اليمني

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، المساعدات الطبية المقدمة لمستشفى الغيضة المركزي بمحافظة المهرة اليمنية، بحضور مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة المهرة عوض مبارك سعد، ومدير مكتب مركز الملك سلمان للإغاثة في المهرة عبدالله العنقري، وفريق إعلامي إيطالي. وشملت المساعدات أجهزة الغسيل الكلوى ومعدات خاصة بالمختبر وقسم الأشعة.

وأشاد مدير عام مكتب الصحة بمحافظة المهرة بالدعم المستمر المقدم من مركز الملك سلمان للإغاثة للمستشفى وللمهرة عموما، مقدما شكره الجزيل لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله ـ، وشعب المملكة على وقوفهم مع اليمن في محنته الإنسانية الراهنة.