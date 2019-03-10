شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل وهام ...فرصة لاتقدر بثمن لكل اليمنيين وعائلاتهم تعلن عنها هذه الدولة لتمنحهم الجنسية والجواز الذي يسمح لهم بالانتقال الى اية دولة في العالم وبدون اية شروط والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لدى أوروغواي سياسة معلنة، ترحب بالرعايا الأجانب، الذين يرغبون في القدوم والعيش في البلاد، لا توجد حصص محددة للهجرة، ولا ترفض سلطات الهجرة في أوروغواي طلبات التقديم. لا يشترط أن يستثمر مقدم الطلب في البلد، كما هو الحال في العديد من دول العالم، طالما أن مقدم الطلب يفي بالمتطلبات المذكورة أدناه، فإنه يمنح دائماً وضع الإقامة الدائمة.

تُمنح عادة الإقامة الدائمة في غضون ستة، إلى اثني عشر شهراً، في هذه الأثناء، ستكون "مقيماً مؤقتاً"، مع بطاقة هوية وطنية من أوروغواي (cédula de identidad) من البداية، وعلى هذا النحو، يمكنك البقاء في البلاد إلى أجل غير مسمى، أو الذهاب والععودة، وحتى جلب بضاعتك المنزلية، بدون دفع رسوم أو جمارك.

إذا كنت ترغب أيضاً، بعد الإقامة، في الحصول على جنسية أوروغواي، وجواز سفر ثاني، فعليك الانتظار لمدة ثلاث سنوات إذا كنت متزوجاً، أو لمدة خمس سنوات إذا كنت أعزباً، تبدأ هذه الفترة من اللحظة الأولى، التي تصل فيها إلى أوروغواي للحصول على الإقامة، وتحتاج إلى قضاء ستة أشهر على الأقل، في تلك السنوات الخمس، للحصول على الجنسية، إلى جانب المتطلبات الرسمية الأخرى، التي تتكون بشكل أساسي، من جمع الأوراق خلال هذه الفترة، لإثبات علاقتك مع البلاد.

واليك قائمة متطلبات الحصول على الإقامة الدائمة، والمستندات المطلوبة لتقديم طلب الإقامة الدائمة هي:

شهادة الميلاد

شهادة الزواج (إذا كنت متزوج)

سجل الشرطة

دليل الدخل

ختم المستندات الخاصة بك قبل إرسالها.

تتطلب الوثائق التي يتم تقديمها مع طلب الإقامة، طابعاً موحداً، يمكن الحصول على هذا الختم في مكتب الولاية التي تقيم بها، أو عبر البريد.

مزايا الحصول على الإقامة الدائمة هي بصفة أساسية:

بمجرد حصولك على الإقامة الدائمة، يمكنك التقدم بطلب للحصول على الجنسية، وجواز سفر أوروغواي، خلال 3 سنوات إذا كنت متزوجاً، أو خلال 5 سنوات للمتقدمين الفرديي، يبدأ الوقت في العد من اليوم الذي وصلت فيه إلى أوروغواي للمرة الأولى، للحصول على الإقامة الدائمة، بغض النظر عن تاريخ منح الإقامة الدائمة.

سوف تكون قادرًا على البقاء في أوروجواي لأجل غير مسمى (من لحظة تقديم طلبك).

ستتمكن من جلب متعلقاتك الشخصية والسلع المنزلية مجاناً.

ستتمكن من العمل في أي مهنة.

ستحصل على وثيقة الهوية الوطنية، المسماة "Cedula de Identidad"، والتأمين الصحي المحلي.

سيكون لديك متطلبات سفر أسهل بين بلدان أمريكا الجنوبية و بلاد أخرى