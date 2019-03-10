شكرا لقرائتكم خبر عن وصول آلاف المعزين إلى منطقة الاغبرة ويجددون رفضهم اي نقاش دون تسليم مرتكبي الجريمة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لليوم الثاني على التوالي تواصل وفود ومواكب كبيرة نحو منطقة الاغبرة تتقدمهم قيادات رفيعة المستوى وذلك لتقديم وأجب العزاء لأهالي وذوي الشهيد المغدور به ناصر السعفة الاغبري.

وكان في استقبال المعزون اولاد الشهيد وشقيق الشهيد فضل وعبد الواحد الاغبري والشيخ محمود الاغبري وجمع غفير من ابناء قبيلة الاغبرة.

وسادت اجواء الحزن والغضب العارم مخيم العزاء وسط تنديد وشجب للجريمة البشعة التي اقترفتها إيادي اثمة ودنيئة في قلب مدينة تعز..

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وقدمت الوفود تعازيها الحارة لقبيلة الاغبرة واسرة السعفة ،في مصابهم الجلل بفقدانهم لواحد من ابرز الهامات التاريخية التي جسدت اروع المواقف البطولية، وكانت للعدل والحكمة ونصرة المظلوم .

وتقدم المواكب ممثلين عن السلطة المحلية والامنية في تعز، إضافة لقيادات ممثلة عن ألقيادي السلفي ابو العباس ومشايخ القبائل الذين توافدون من كل انحاء ومناطق الصبيحة المتفرقة للتضامن وتقديم وأجب العزاء.

و كان الحضور الابرز للقائد في الوية العمالقة حمدي شكري الصبيحي والقائد السلفي عدنان رزيق الذي عبرا عن خالص تعازيهم ومواساتهم ووقوفهم الكامل لجانب قبيلة الاغبرة واهالي الشهيد لينال المجرمون جزائهم العادل والرادع وفق القانون .

هذا وتتواصل الادانات المجتمعية والقبلية لجريمة صالة حواء محذرة من مغبة المماطلة وتضييع مزيداً من الوقت .