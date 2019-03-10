شكرا لقرائتكم خبر عن صقور التحالف تثأر لقبائل «حجـور».. بيان هام للتحالف بشأن النتائج الأولية لـ«الضربات النوعية» والمناطق المستهدفة والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن مساء اليوم السبت عن تنفيذ ضربات جوية نوعية ضد الميليشيات الحوثية في مديرية كشر التي تشهد مواجهات عنيفة بين قبائل حجور والحوثيين.
التحالف أكد في بيان مقتضب سقوط أكثر من 200 قتيل من عناصر الميليشيات الحوثية في العمليات بإسناد من قوات التحالف في المديرية الواقعة بمحافظة حجة.
وقال التحالف إن الهدف من الضربات الجوية النوعية هو حماية المواطنين بمديرية كشر من المليشيات الحوثية.
وكشف أن الضربات الجوية ركزت أهدافها على قطع طرق الامداد والمقاتلين عن الميليشيات الحوثية.
وأوضح التحالف أن الضربات الجوية تركزت في جبل طل ومركز المديرية والزعاكرة، وكذلك استهدفت الامدادات القادمة من عمران.
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