وردنا الان: قرارات جمهورية مرتقبة ومفاجئة بمناصب رفيعة وغير مسبوقة في الجيش والحكومة "تفاصيل"

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عدن - ياسمين التهامي - توقعت مصادر حكومية صدور قرارات هامة خلال الساعات القادمة.
وتحدثت المصادر عن ترقب لصدور قرارات جمهورية هامة للرئيس هادي تشمل مناصب رفيعة في الجيش والحكومة قد تصدر في الساعات القادمة دون ان يفصح عن تفاصيلها..
لكن مصادر أخرى قالت "أن التعديلات الوزارية ستشمل ست وزارات بينها ثلاث سيادية".
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