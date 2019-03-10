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الحوثي ينفذ اول عملية استخبارتية في قلب العاصمة "صنعاء" ويختطف ستة من اسرة "صالح" .. (الاسماء)

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عدن - ياسمين التهامي - اختطفت مليشيا الحوثي في صنعاء مساء أمس ستة مواطنين, من منطقة الدائري الغربي بمديرية معين وسط العاصمة صنعاء.

وقال سكان محليون غرب العاصمة " إن المليشيات الحوثية اختطفت ستة مواطنين من أسرة صالح أحسن الجعدبي “, ينتمون لعزلة الجعادب بمديرية بني مطر غربي صنعاء.

وأفاد السكان أن المليشيا اختطفت المواطنين لقرابتهم من عضو لجنة الشئون الاقتصادية فارس الجعدبي, والعميد جميل الجعدبي، الموالين للشرعية.

وينشر المشهد اليمني أسماء المواطنين الذين تم اختطافهم:

عبدالله أحسن الجعدبي

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محمد صالح أحسن الجعدبي

خالد صالح أحسن الجعدبي

جمال جميل صالح أحسن الجعدبي

جهاد جميل صالح أحسن الجعدبي

محمد جميل صالح أحسن الجعدبي

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