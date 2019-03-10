شكرا لقرائتكم خبر عن فتاة تزف خبر سار من العاصمة صنعاء والحوثي يهرب من صنعاء.. 3 صور والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - شهدت العاصمة صنعاء اليوم السبت مسيرة غاضبة لعشرات النساء للمطالبة بالكشف عن مصير الطفلة غدير العصري وبقية المختطفات والمخفيات.
وأفادت مصادر محلية، أن 7 فتيات تعرضن للاختفاء في ظروف غامضة، خلال الأيام القليلة الماضية، في صنعاء الخاضعة لسيطرة ميلشيا الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن.
وأضافت أن آخر فتاة اختفت كانت غدير محمد علي غانم العصري، بعد خروجها من مدرستها في حي عصر غرب صنعاء الأربعاء الماضي.
مشيرة إلى أن هناك اتهامات من الأهالي للحوثيين بالوقوف وراء ظاهرة اختطاف وإخفاء الأطفال والفتيات.
وعبر المشاركون عن خوفهم من انتشار وتنامي ظاهرة الاختطاف للأطفال والنساء في ظل سيطرة المليشيات الحوثية المرتبطة بعصابات الاتجار بالبشر.
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