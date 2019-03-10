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فتاة تزف خبر سار من العاصمة صنعاء والحوثي يهرب من صنعاء.. 3 صور

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عدن - ياسمين التهامي - شهدت العاصمة صنعاء اليوم السبت مسيرة غاضبة لعشرات النساء للمطالبة بالكشف عن مصير الطفلة غدير العصري وبقية المختطفات والمخفيات.

وأفادت مصادر محلية، أن 7 فتيات تعرضن للاختفاء في ظروف غامضة، خلال الأيام القليلة الماضية، في صنعاء الخاضعة لسيطرة ميلشيا الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن.

وأضافت أن آخر فتاة اختفت كانت غدير محمد علي غانم العصري، بعد خروجها من مدرستها في حي عصر غرب صنعاء الأربعاء الماضي.

مشيرة إلى أن هناك اتهامات من الأهالي للحوثيين بالوقوف وراء ظاهرة اختطاف وإخفاء الأطفال والفتيات.

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وعبر المشاركون عن خوفهم من انتشار وتنامي ظاهرة الاختطاف للأطفال والنساء في ظل سيطرة المليشيات الحوثية المرتبطة بعصابات الاتجار بالبشر.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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