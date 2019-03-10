الحوثي تنفذ حملة اعتقالات وإعدامات وتفجير للمنازل ضد قبائل حجور

نفذت ميليشيات الحوثي حملة اعتقالات وإعدامات جماعية ضد أبناء قبائل حجور في منطقة العبيسة بمحافظة حجة اليمنية.

وقالت مصادر قبلية، بحسب قناة العربية الإخبارية، إن الميليشيات أعدمت 5 من أبناء القبائل اختطفتهم من منزل أمين عبدالله النشمة، كما شنت حملة اعتقالات طالت العشرات وحولت مستوصف العبيسة إلى سجن للمعتقلين.

وتواصلت عمليات المداهمة واقتحام المنازل في حملة تفتيش واسعة داخل قرى بلدة العبيسة، بحثا عن مقاتلين من أبناء القبائل، فيما فجرت ميليشيات الحوثي أكثر من عشرين منزلا من منازل آل النشمة.

يأتي ذلك عقب إعلان قبائل حجور عن حلف قبلي لعدد من مشايخ حجور للقتال ضد ميليشيات الحوثي، انطلاقا من غرب مديرية كشر.