انباء عن قرارات جمهورية بمناصب عليا ستقلب الوضع باليمن .. (تفاصيل)

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عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر مطلعة اليوم السبت عن صدور قرارات جمهورية جديدة خلال الساعات القليلة القادمة شتشمل أهم الحقائب الوزارية بحكومة معين عبدالملك. وذكرت المصادر" أن التعديلات الوزارية شتشمل ستة وزارات بينها ثلاث سيادية". Advertisements وكانت قد تحدثت مصادر اليومين الماضيين عن عقد الرئيس عبدربه منصور هادي اجتماعا مع رئيس حكومته معين عبدالملك لمناقشة وبحث أسماء الوزراء الجدد الذين سيشغلون الحقائب الوزارية المقرر تغييرها.

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