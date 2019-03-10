شكرا لقرائتكم خبر عن السلاح الاقوى في اليمن الذي دعمة الرئيس الراحل... تقرير امريكي يكشف عن القوة التي ستقضي على الحوثيين في اليمن وتنهي حكمهم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - مليشيات الحوثي في السيطرة على بعض المناطق اليمنية مهددة بمؤشرات توسع مقاومة القبائل اليمنية.

وأوضح تقرير مشروع تحليل وجمع بيانات الصراع الأمريكي، أن مليشيات الحوثي تعاني اختلال في علاقتها بالقبائل اليمنية، وأدى لبروز عدداً من القبائل تخوض صراعاً في مواجهة الحوثيين بما في ذلك منطقة الحشا بالضالع جنوباً، وقبائل حجور بمحافظة حجة شمالاً.

وأعتبر التقرير الاشتباكات الجارية بين قبائل يمنية ومليشيات الحوثي وحملة القمع الحوثية ضد القبائل، مؤشراً مهماً على أن قيادات الحوثي فشلت في الحفاظ على العلاقات القبلية كما كانت قبل مقتل صالح.

وأشار الى أنه إذا استمرت الاشتباكات في مناطق جديدة، فمن المستبعد أن يكون الحوثيون قادرون على تحمل مستويات الصراع الحالية، الأمر الذي قد يؤثر على قدراتهم في السيطرة على بعض أجزاء البلاد.