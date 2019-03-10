شكرا لقرائتكم خبر عن عــــــــاجل : قناة العربية تنقل الان خبر من "حجور" يسعد اليمنيين و يسبب صدمة كبيرة لـ"عبدالملك الحوثي وابو علي الحاكم" .. شـاهـد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نقلت قناة العربية الحدث قبل لحظات خبر مقتل قيادي حوثي بارز في #كشر . وقالت القناة في شريط عاجل "مقتل القيادي #الحوثي اسعد خلوفة في #غارات لطيران #التحالف_العربي على #كشر بمحافظة حجة".

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كانت هذه تفاصيل خبر عــــــــاجل : قناة العربية تنقل الان خبر من "حجور" يسعد اليمنيين و يسبب صدمة كبيرة لـ"عبدالملك الحوثي وابو علي الحاكم" .. شـاهـد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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