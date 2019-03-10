شكرا لقرائتكم خبر عن هام : اقوى كرت بيد الرئيس هادي يصل الى العاصمة المؤقتة عدن لاحباط انقلاب غير معلن (تفاصيل ما يحدث) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يحتشد في هذه اللحظات مئات الأشخاص أمام مطار عدن الدولي، لاستقبال نائب مدير شرطة عدن العقيد علي الذيب أبو مشعل الكازمي الذي يعود من رحلة علاج .

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ويعود العقيد الكازمي إلى العاصمة المؤقتة عدن بعد أن نقل إلى القاهرة بجمهورية مصر الشقيقة لتلقي العلاج أثر إصابته في مهمة عمل أمنية في عدن .

ويعتبر علي الذيب أبو مشعل الكازمي من قيادات المقاومة البارزة وأحد أقوى رجالات هادي في عدن وهو يشغل حالياً منصب نائب مدير أمن عدن . وتاتي عودة الكازمي في ظل تحركات عسكرية مريبة لقوات تابعة لقيادات لانفصال بعدن، وهو ما وصف بأنه تحضير لانقلاب غير معلن قد ينطلق في أية لحظة ضد الشرعية