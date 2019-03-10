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محلات الصرافة تعلن اليوم الاحد سعراً جديداً للدولار والريال السعودي امام الريال اليمني.. (تعرف عليه)

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عدن - ياسمين التهامي - محلات الصرافة تعلن اليوم الاحد سعر جديد للدولار والريال السعودي امام الريال اليمني.. (تعرف عليه)

أسعار الصرف اليوم الاحد 10 مارس 2019م:

الدولار

شراء 583

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البيع 588

السعودي

شراء 154

البيع 155.5

*الاسعار غير ثابتة وتتغير بين ساعة وأخرى

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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