شكرا لقرائتكم خبر عن محلات الصرافة تعلن اليوم الاحد سعراً جديداً للدولار والريال السعودي امام الريال اليمني.. (تعرف عليه) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - محلات الصرافة تعلن اليوم الاحد سعر جديد للدولار والريال السعودي امام الريال اليمني.. (تعرف عليه) أسعار الصرف اليوم الاحد 10 مارس 2019م: الدولار شراء 583 Advertisements البيع 588 السعودي شراء 154 البيع 155.5 *الاسعار غير ثابتة وتتغير بين ساعة وأخرى

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