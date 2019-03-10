شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الآن.. الحوثيون يعدمون زوجة وأبناء رئيس حزب المؤتمر في كشر بحجة بطريقة بشعة..! – (الاسم+تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ورد الآن.. الحوثيون يعدمون رئيس حزب المؤتمر في كشر بحجة ونجله أمام زوجته وأولاده بطريقة بشعة..! – (الاسم+تفاصيل)

قالت مصادر محلية ان مليشيا الحوثي اقدمت اليوم السبت باعدام رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بمديرية كشر محافظة صعدة بطريقة بشعة.

وذكرت المصادر ان مليشيا الحوثي اقدمت على ارتكاب جريمة وحشية باعدام رئيس فرع المؤتمر في مديرية كشر الشيخ محمد العمري ونجله امام زوجته واسرتة داخل منزله بمديرية كشر.

Advertisements

وأضافت المصادر أن الشيخ “العمري” هو أحد مشايخ حجور الأربعة الذين تعاهدوا قبل أيام على القتال ضد المليشيا الحوثية العدوانية حتى النصر أو الشهادة.

ونفذت مليشيات الحوثي منذ اقتحامها منطقة العبيسة إعدامات وحشية بحق مواطنين بينهم رجل وزوجته بعد اقتحام منازلهم في قرى وسوق العبيسة.

وافادت المصادر إن مليشيات الحوثي أطلقت الرصاص المباشر على المواطن محمد حمید النمشة وزوجته ومواطنين آخرين في منازلهم بسوق العبیسة بعد اقتحامها.

تجدر الإشارة إلى أن أربعة مشايخ من حجور جددوا تحالفا قبليا على القتال ضد المليشيات الحوثية حتى الموت أو النصر، وهم: الشيخ أبو مسلم الزعكري والشيخ محمد العمري والشيخ عبده السعيدي والشيخ علي حزام فلات.