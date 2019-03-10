شكرا لقرائتكم خبر عن عــــــــاجل .. حالة استنفار هذا ما سيحدث بعد قليل في عدن والذي سيسبب ضجة كبيرة ؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دعا مجلس تنسيق النقابة في بنك التعاون الزراعي "كاك بنك" بالعاصمة المؤقتة عدن للإضراب الشامل ابتداء من اليوم الأحد 10 – 3 – 2019 .

وتلقى "يمن الغد" نسخة من بلاغ النقابة ويعيد نشره كما ورد:

بلاغ نقـــــــابي

مجلس تنسيق النقابة كاك بنك عدن .

إعلان الإضراب الشامل .

صادر لجميع الإخوة الزملاء والزميلات موظفي كاك بنك في كافة الفروع والإدارة العامة .

يعلن مجلس تنسيق النقابة واللجان النقابية وكافة موظفي كاك بنك الإضراب الشامل الجزئي في كافة فروع عدن ابتداء من يوم الاحد الموافق 10/3/2019م وبحسب الضوابط المعممة لكم في البيان رقم(3).

وندعو كافة موظفي كاك بنك وكافة الجهات النقابية والحقوقية والرسمية للتضامن نظرا لتعسف إدارة البنك وممارستها التمييز السلبي ضد الموظفين ومماطلتها في إعطائهم حقوقهم ومطالبهم الوظيفية وهي:

1- صرف الزيادة في الرواتب مبلغ ( 75000 ريال ) التي صرفت اسوة بموظفي البنك المركزي والبنك الأهلي وبقية البنوك والمؤسسات ابتداء من شهر سبتمبر 2018م .

2- إعادة النظر في هيكل الرواتب والأجور المعمول به في البنك والذي يتم من خلاله ممارسة التمييز السلبي ضد غالبية موظفي البنك بينما يستفيد منه ( البعض ) فقط .

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3- العمل على الترقية والترفيع في الدرجات الوظيفية لكافة الموظفين والتي لم يتم تحريكها منذ العام 2014م حيث اقتصرت الترقيات والترفيع على ( البعض ) .

4- صرف العلاوة السنوية المستحقة لكافة الموظفين بأثر رجعي للأعوام 2017 و 2018م .

5- ايقاف معاناة موظفي البنك من خلال مراجعة وتحسين جودة وشروط التأمين الصحي والخدمات التأمينية

6- ايقاف الخصميات التعسفية المتكررة من رواتب ومستحقات الموظفين والتي تمارس خارج القانون والضوابط الادارية والتوضيح عن مصير اقساط الخصميات التي تتم وتقدر بمئات الملايين .

7- ارسال قسائم الراتب التفصيلية شهرياً لكل موظف وهو حق اصيل يجب أن تلتزم به الادارة والتي تمتنع ادارة البنك عن ارسالها رغم مطالبة الموظفين بها شهرياً .

إننا في مجلس تنسيق النقابة واللجان النقابية كاك بنك نرفض وسنقف ضد أي سلوك غير اخلاقي أو ممارسات قمعية او ابتزاز أو تهديد بالفصل او التوقيف عن العمل او الخصم من الرواتب والمستحقات قد يمارسها ( البعض ) في ادارة كاك بنك ضد اعضاء النقابة أو ضد كافة موظفي البنك في مواجهة مطالبتهم بحقوقهم ونؤكد اننا لن نسكت حينها امام هذه الممارسات الغير قانونية وسنلجأ الى القضاء والمنظمات الحقوقية والاعلام وجهات الاختصاص المحلية والدولية لفضح ووقف هذه الممارسات كما اننا نؤكد لكافة الموظفين بأنهم ليسوا وحدهم واننا جميعاً سنقف معهم وسندافع عنهم وعن حقوقهم وفق القانون كما ندعوهم بان لا يخضعوا لأي تهديد او ابتزاز او تضليل يمارسه عليهم (البعض) في ادارة كاك بنك وندعوهم لإبلاغنا عن اي حالة انتهاك او تهديد او مس برواتبهم ومستحقاتهم وحقوقهم من قبل ادارة كاك بنك .

الأخوة الزملاء والزميلات موظفي كاك بنك ان مجلس تنسيق النقابة وكافة الموظفين يراقبون بأسف وقلق بالغ سلوك إدارة كاك بنك التي تمعن في ممارسة التعسف والتمييز السلبي ضد حقوق الموظفين .

اننا في مجلس تنسيق النقابة كاك بنك مع كافة موظفي البنك كلنا عزم وثقة انه بتكاتفنا وبصمودنا فإننا جميعا على ايمان ويقين وثقة في النجاح قريباً برفع الظلم وتحقيق كافة حقوق الموظفين المشروعة .

تقبلوا احترامنا وتقديرنا وخالص مودتنا.

مجلس تنسيق النقابة كاك بنك عدن .