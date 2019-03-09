ندوة توعوية بمخاطر الألغام ينظمها مركز الملك سلمان في مأرب

ندوة توعوية عن مخاطر تجنيد الأطفال باليمن، والمسؤولية القانونية المترتبة على هذه الجريمة لأولياء أمور الأطفال المجندين الذين يتم إعادة تأهيلهم نفسيا واجتماعيا، نظمها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في محافظة مأرب اليوم.

وشملت الدورة آباء وأمهات أطفال الدورة الأولى من المرحلة التاسعة من مشروع إعادة تأهيل الأطفال المجندين والمتأثرين في اليمن.

وقال المحامي هادي وردان : إن الندوة توعوية لتعريف الآباء بمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية والإنسانية الواقعة على عاتقهم تجاه أبنائهم.

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وتركز الدورة على توعية الآباء عن مخاطر التجنيد، والانتهاكات التي يتعرض لها أطفالهم المجندون بإعطائهم معلومات وافية عن واجبهم لحماية أطفالهم ومنعهم من الالتحاق بالجبهات ومعسكرات التجنيد.

وأكد الاختصاصي النفسي لمشروع إعادة تأهيل الأطفال المجندين باليمن الدكتور مهيوب المخلافي أن من اهتمامات المشروع التركيز على الجانب الأسري لذا يأتي الحرص بإشراك أولياء الأمور في الدورات التوعوية لتسهل عملية التعامل مع الأطفال.

يذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة ينفذ المرحلة التاسعة والعاشرة من مشروع إعادة تأهيل الأطفال المجندين والمتأثرين في اليمن، والتي تستهدف تأهيل 80 طفلاً من عدة محافظات يمنية.