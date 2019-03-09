الحزام الأمني في الضالع ينفذ حملة واسعة ضد نقاط الجباية وملاحقة المتقطعين

نفذت اليوم السبت قوات الحزام الامني بمحافظة الضالع حملة أمنية واسعة ضد نقاط الجباية وملاحقة كافة الاشخاص المتقطعين على طول الخط الممتحد من سناح- حجر.

وضبطت الحملة ما يقارب 30 شخصيا من المتقطعين وملاحقة البقية الى أماكنهم.

وقال العقيد أحمد قائد الحزام الأمني لمحافظة الضالع، إن الحملة الامنية قد تمت بشكل ناجح حيث تم ضبط اغلب المتقطعين وسيتم خلال الايام القادمة ملاحقة واعتقال من تبقى منهم حتى ننتهي من ظاهرة التقطع نهائيا.

وذكر العقيد أن قوات الحزام الامني في محافظة الضالع على يقظة أمنية عالية وسيتم ملاحقة وضبط كل من تسول له نفسه لقطع الطريق على العابرين وحذر من يحاول تكرار مثل هكذا اعمال وتصرفات تسيئ للضالع ولتاريخها النضالي ولتحضيات ودماء شهدائنا.

كما عبر عن شكره وتقديره الكبيرين لإدارة وأفراد شرطة حجر في عملهم المشترك مع قوات الحزام مثمنا قيمة العمل المشترك لردم الفجوات والاختلالات الأمنية في المناطق المختلفة حتى يسود الاستقرار في ربوع المحافظة .