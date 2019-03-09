أفادت مصادر محلية عن قيام مليشيا الحوثي باعدام رئيس حزب المؤتمر في مديرية كشر بمحافظة حجة شمال البلاد.
وأكد فهد دهشوش، القيادي في حزب المؤتمر بقوله :" استشهاد محمد حمود العمري وولده داخل بيته بطريقة وحشيه وجبانه من قبل أذناب إيران".
ودعا دهشوش قبائل حجور الى مواصلة الانتفاضة مؤكدا ان دم العمري لن يذهب سدى ومشيرا ان مصير الكل سيكوون مثله ان قبلوا بالحوثي .
وشنت مليشيا الحوثي الارهابية قصفا وحصارا على مدينة كشر منذ ما يقارب الـ 8 أسابيع.
وتمكنت قبائل حجور من الصمود في وجه الترسانة العسكرية الحوثية في ظل عدم تقديم الحكومة دعما للقبائل.
كانت هذه تفاصيل خبر مليشيا الحوثي تعدم رئيس فرع المؤتمر بمديرية كشر بحجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.