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مليشيا الحوثي تعدم رئيس فرع المؤتمر بمديرية كشر بحجة

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أفادت مصادر محلية عن قيام مليشيا الحوثي باعدام رئيس حزب المؤتمر في مديرية كشر بمحافظة حجة شمال البلاد.

وأكد فهد دهشوش، القيادي في حزب المؤتمر بقوله :" استشهاد محمد حمود العمري وولده داخل بيته بطريقة وحشيه وجبانه من قبل أذناب إيران".

ودعا دهشوش قبائل حجور الى مواصلة الانتفاضة مؤكدا ان دم العمري لن يذهب سدى ومشيرا ان مصير الكل سيكوون مثله ان قبلوا بالحوثي .

وشنت مليشيا الحوثي الارهابية قصفا وحصارا على مدينة كشر منذ ما يقارب الـ 8 أسابيع.

وتمكنت قبائل حجور من الصمود في وجه الترسانة العسكرية الحوثية في ظل عدم تقديم الحكومة دعما للقبائل.

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