مليشيا الحوثي تنفذ إعدامات جماعية ضد أبناء العبيسة في حجة

قالت مصادر محلية إن مليشيا الحوثي نفذت اليوم السبت اعدامات جماعية ضد أبناء العبيسة بمحافظة حجة شمال البلاد.

وذكرت المصادر أن المليشيا عدمت 5 من أبناء القبائل اختطفتهم من منزل أمين عبدالله النشمة، كما شنت حملة اعتقالات طالت العشرات وحولت مستوصف العبيسة الى سجن للمعتقلين.

وتواصلت عمليات المداهمة واقتحام المنازل في حملة تفتيش واسعة داخل قرى بلدة العبيسة، بحثا عن مقاتلين من أبناء القبائل.

كما أقدمت ميليشيات الحوثي على تفجير أكثر من عشرين منزلا من منازل آل النشمة.

وأتت تلك الاعدامات بعد أن أعلنت قبائل حجور في مديرية كشر بمحافظة حجة عن حلف قبلي لعدد من مشايخ حجور للقتال ضد ميليشيات الحوثي، انطلاقاً من غرب مديرية كشر.