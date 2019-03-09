البحسني يكرّم اللجنة الرئيسة لكأس حضرموت

أكد محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني ان نهائي كأس حضرموت لكرة القدم قدّم حضرموت ورسالتها للعالم في اجمل صورة واروع بهاء .

وقال لدى لقائه اليوم اعضاء اللجنة الرئيسة لبطولة كأس حضرموت لكرة القدم بالمكلا :" ان ما ظهرت به المباراة النهائية للبطولة امس كان نتاج عمل جماعي كبير وحصيلة جهد اللجنة ولجانها الفرعية وكل من اسهم في انجاح هذا العمل الكبير ".

واضاف المحافظ :"لقد تحلى الجميع بروح رياضية ووطنية جميلة وما تحقق لم يكن نجاح رياضي فحسب بل نجاح سياسي وامني واجتماعي واقتصادي لحضرموت ، ففي ظل ما تشهده بلادنا من حالة حرب شاهد العالم ذلك التجمع الكبير في حضرموت واوصلنا رسالة وطنية مهمة للعالم ولدول التحالف مفادها ان حضرموت وضعت في سكة تحوّل ايجابي جديد".

واشاد المحافظ بجهود مرحلة الاعداد والتنظيم للنهائي ، شاكراً جهود اللجنة الرئيسة واللجنة الاعلامية وجميع الاندية والجمهور الرائع الذي ملأ المدرجات منذ وقت مبكر وضرب اروع الامثلة في الروح الرياضية والتشجيع الجميل وبذلك نمنح كل المشجعين وسام تقدير نضعه على صدورهم لانهم كانوا قدوة في الانضباط والاخلاق الرياضية" .

كما شكر محافظ حضرموت الجهود الكبيرة التي بذلها رجال الامن من مختلف المؤسسات الامنية والعسكرية الذين نجحوا باقتدار في تأمين المباراة ، وقال : "ان هذا النجاح يمنحنا ثقة اضافية بأجهزتنا الامنية وبأن حضرموت على مقدرة عالية لاستضافة بطولات كبيرة بوجود كفاءات وقدرات فنية وادارية وامنية".

وبعث المباراة برسالة شكر وتقدير لجميع وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقرؤة التي نجحت في اظهار حضرموت بصورة مشرفة وجميلة وبكفاءات حضرمية .

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ودعا المحافظ اعضاء لجنة كأس حضرموت الى التفكير نحو تطوير البطولة والعمل الرياضي ورفع كفاءة الاندية واللاعبين والحرص على تقويم سلوك الشباب والحفاظ على صحتهم .

واكد المحافظ البحسني دعم قيادة السلطة المحلية بالمحافظة للقطاع الشبابي والرياضي ، واعلن عن وصول العشب الخاص بالاستاد الاولمبي بسيئون موجهاً مدير مكتب الشباب بالوادي بمتابعة سرعة انجاز التعشيب وتجهيزات الاستاد لافتتاحه ، كما اعلن عن توسعة ملعب الفقيد بارادم بالمكلا واعتماد مدرجات اضافية ، واعلن عن اعتماد تعشيب ملعب الشاحت بالشحر نهاية هذا العام 2019م ، والبدء بتعشيب ملاعب رسمية في الساحل والوادي خلال السنوات التي تليها ، واكد وضع حجر الاساس قريباً للمدينة الرياضية بمنطقة فلك بالمكلا وتسويرها لحفظها والتعاقد مع شركة عالمية لتشييد منشأة رياضية بمواصفات عالمية ، بالاضافة الى اعادة تجهيز وتسليم الصالة المغلقة بمنطقةخلف لمكتب الشباب بالساحل .

وقال المحافظ :"اننا صادقون فيما نقول وكل ما نوجه به سنحققه على الواقع باذن الله" .

بدورهم تقدّم اعضاء اللجنة الرئيسة للبطولة بخالص شكرهم وتقديرهم نيابة عن القطاع الشبابي والرياضي في حضرموت للمحافظ البحسني ، شاكرين جهوده الكبيرة ودعمه ورعايته للبطولة الامر الذي نتج عنه هذا النجاح الكبير ، وكذا اعتماده دعم البنية التحتية لملاعب ومنشآت المحافظة ودعم المنشاط الرياضية واندية المحافظة .

وقام المحافظ عقب ذلك بتكريم اعضاء اللجنة لجهودهم في انجاح البطولة .

حضر اللقاء وكيل وزارة الشباب والرياضة للشؤون المالية والادارية طلال بن حيدرة ووكيل المحافظة المساعد لشؤون الشباب فهمي باضاوي ومديرا مكتبي الشباب والرياضة بالساحل والوادي حسن مسجدي وعلي باشعيب ونائب رئيس اللجنة الرئيسة للبطولة درويش سويد .