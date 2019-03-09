الجيش يكسر هجوم لمليشيا الحوثي في عدة مناطق بالحديدة

تمكنت قوات الجيش اليوم السبت من كسر هجوم للمليشيا الحوثي على مواقع الجيش شرق شمال محافظة الحديدة.

وذكر الجيش في سبتمبر نت أن المناطق التي أفشل فيها الجيش هجوم المليشيا في مناطق 7 يوليو، والخمسين، وسوق الحلقة، وحتى مبنى المنطقة العسكرية الخامسة.

وكثفت الميليشيا الانقلابية من قصفها المدفعي العنيف على مناطق أحياء الشهداء، وزايد، والسلخانة، وغليل، وحي القلعة.

وأفاد سكان محليون بأن شظايا القذائف، والعيارات النارية وصلت إلى منازلهم في هذه الأحياء فيما سقطت قذائف مدفعية هاون في مناطق الهنود وغليل وشارع صنعاء.

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وقصف الميليشيات الإرهابية المدعومة من إيران بمنصات هاوزر وهاونات من وسط وغرب وشمال شرق مدينة الحديدة مناطق تواجد قوات الجيش اليمني.

وتصدت قوات الجيش الوطني لهجوم مكثف شنته الميليشيا الحوثي على مواقعها في منطقة الفازة التابعة لمديرية التحيتا.

وتزامن الهجوم مع هجوم شنته الميليشيا على مواقع قوات الجيش شرق مدينة الدريهمي، والذي تمكن خلاله الجيش اليمني من التصدي له وأسر بعض المهاجمين.