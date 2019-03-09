مناقشة خصوصية عدن في وثيقة الحوار الوطني بجلسة توعوية

ناقشت جلسة توعوية نظمها مكتب وزير الدولة لشؤون تنفيذ مخرجات الحوار الوطني بالتنسيق مع مؤسسة البيئة والقانون، اليوم السبت، خصوصية مدينة عدن في وثيقة الحوار ومسودة الدستور .

وتاتي هذه الجلسة في أطار الجلسات التوعوية التي ينفذها مكتب وزير الدولة في العديد من المحافظات المحررة للتعريف بأهمية مخرجات الوطني ومسودة الدستور الجديد.

ناقشت الجلسة بمشاركة 20 مشارك ومشاركة ما شملته المخرجات من محددات دستورية وقانونية وتوصيات لمعالجة الماضي وبناء المستقبل المنشود القائم على العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.

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وتطرقت الجلسة إلى خصوصية مدينة عدن من خلال التوزيع العادل للثروة والسلطة في الشكل الاتحادي الذي يأتي على أربعة مستويات للسلطة هي الاتحاد والإقليم والولاية والمديرية مع خصوصية مدينة عدن التي تضمنتها الوثيقة الوطنية ومسودة الدستور الجديد.

وتمثل عدن بحسب الوثيقة مدينة اقتصادية في الدولة الاتحادية يحق لها سن القوانين واللوائح والقرارات من قبل سلطتها التشريعية والتنفيذية الخاصة بالمدينة.

وتقابل العديد من الفصائل الجنوبية، هذه الجلسات التوعوية بحالة من الرفض والإستياء، فيما أعتبرها المجلس الإنتقالي الجنوبي، في بيان سابق له، إستفزاز مباشر لشعب الجنوب .