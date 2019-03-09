اللواء الزبيدي يلتقي عمدة مدينة شيفلد البريطانية

التقى رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي، اللواء عيدروس الزبيدي، في وقت متأخر من مساء الجمعة، بعمدة مدينة شيفيلد البريطانية، ماجد ماجد، وأعضاء المجلس المحلي للمدينة، بحضور عدد من الشخصيات الاجتماعية والسياسية الجنوبية.

وأكد اللواء الزبيدي حرصه على زيارة مدينة شفيلد كثيراً، لما يحمله شعب الجنوب لمدينة شفيلد بالتحديد، والمملكة المتحدة بشكل عام، من مشاعر ود واحترام بحكم العلاقة التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين .. لافتاً إلى أن هذه المدينة كانت ملجاً لعدد كبير من أبناء الجنوب الذين نزحوا من الجنوب بعد حرب ١٩٩٤ .

وأضاف أن هذه المدينة تعلم وتخرج الكثير من أبناء الجنوب، وأصبحوا اليوم في وظائف ومراكز مرموقة .. مشيراً إلى أن خير مثال على ذلك، أن شيفلد فيها أول إمراءة من مواليد الجنوب، تصل إلى مركز عضو في بلدية شفيلد، وهي الأخت ابتسام محمد، وهذا من دواعي فخرنا واعتزازنا .

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وأكد الزبيدي تطلعه إلى بناء علاقة قوية في المستقبل بين مدينتي عدن وشفيلد بشكل عام في مجالات مختلفة، بما في ذلك الاستفادة من تجربة شفيلد في الإدارة المحلية خاصة ونحن نمر بمرحلة إعادة إعمار وتأهيل مؤسسات إداراتنا المحلية في عدن ومختلف مدن الجنوب .

ومن جهتهم، أكد أعضاء المجلس المحلي لمدينة شفيلد أنهم اتخذوا قراراً بدعم الجنوب، مشيرين إلى أنهم سيمارسون صلاحياتهم في الضغط على ممثلي المدينة في البرلمان البريطاني، وعبر حزب العمال البريطاني، نحو تبني مطالب الشعب في الجنوبي من قبل البرلمان والحكومة البريطانية، كما أبدوا استعدادهم للمساهمة في العمل الإغاثي والإنساني في العاصمة، عدن وبقية محافظات الجنوب بشكل خاص، واليمن بشكلٍ عام.

فيما أكد عمدة المدينة أن هذه شفيلد ترتبط بعلاقة خاصة مع مدينة عدن، ويشكل أبناء الجالية الجنوبية فيها أحد مكوناتها الاجتماعية، ولهم إسهامات فاعلة في إثراء المجتمع وتحقيق النجاحات فيها على المستويات كافة.