شركة تقود مشروع زيادة ضخ النفط وتصديره من شبوه إلى الخارج

أفادت مصادر متطابقة إن شركة "إنتراكس" النفطية العاملة بدأت في مد أنبوبين نفطيين من حقول "جنة" و "العقلة" إلى منطقة العلم في محافظة شبوة، حنوب البلاد.

وأكد مصدر مسؤول في مكتب وزارة النفط بالمحافظة في تصريحات صحفية إن الشركة بدأت أعمال مد الأنبوبين من جنة والعقلة إلى العلم استعداداً لرفع صادرات النفط من المحافظة .

وأوضح أن المشروع جاء بعد استكمال الدراسة الخاصة بزيادة صادرات النفط من حقول المحافظة.

وكان وزير النفط قال في تصريحات سابقة لوكالة “رويترز” للأنباء إن الحكومة تسعى إلى زيادة إنتاج البلاد من النفط الخام إلى 110 آلاف برميل يومياً في 2019، على أن تلامس الصادرات حوالي 75 ألف برميل يومياً.

وكان اليمن ينتج نحو 50 ألف برميل يومياً في 2018 مقارنة بحوالي 127 ألف برميل يومياً في المتوسط في 2014، وصدر اليمن بعض كميات النفط العام الماضي.